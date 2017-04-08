برلماني: الصعيد أصبح على خارطة الاستثمار بعد سنوات من التهميش

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قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن زيارة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لمحافظة سوهاج لافتتاح عدد من المصانع تأتي في إطار تشجيع الصناعة وخلق فرص عمل لشباب الصعيد من خلال دعم منشآت صناعية عملاقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الصعيد أصبح على خارطة الاستثمار بعد سنوات التهميش.

وأضاف أبو زهاد، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الفترة الماضية كانت هناك محاولات جادة من أعضاء مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة للإستفادة من محافظات الصعيد ووضعها على خارطة الاستثمار وذلك من خلال إنشاء مصانع عملاقة توفر الألوف من فرص العمل للصعيد بشكل عان ولأبناء سوهاج بشكل خاص. مضيفا أنه في سنوات قليلة قادمة لن يكون الصعيد طارد للعمالة.

وتابع: "من المقرر أن يفتتح الوزير عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة ويتفقد مشروعين بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا ومدينة الكوثر الصناعية، كما سيزور مقرى الصندوق الاجتماعى للتنمية والغرفة التجارية بسوهاج".

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصانع التي افتتحت اليوم تشمل مصنع تصنيع التكييف الصحراوى والخشب المضغوط والأعلاف والمنتجات البلاستيكية باستثمارات 185 مليون جنيه ويوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة، ومصنعًا لإنتاج الخشب المضغوط من سيقان الذرة الرفيعة باستثمارات 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يوفر 180 فرصة عمل مباشرة و3600 فرصة عمل موسمية، والمصنع الثاني يعمل في مجال تصنيع الأعلاف الداجنة والحيوانية باستثمار 15 مليون جنيه ويوفر 25 فرصة عمل مباشرة، فيما يعمل المصنع الثالث والرابع في مجال تصنيع الشنط والأكياس البلاستيكية باستثمار 50 مليون جنيه ويوفران 130 فرصة عمل مباشرة.