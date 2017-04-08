بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

سمر العشري

يلاحظ كثير من محبي الأفلام الكرتونية أن أشهر شخصيات هذه الأعمال تم تصميمها بـ4 أصابع فقط، فهل للأمر تفسير؟

هذا التساؤل وجد موقع أمريكي إجابة له، حيث أشار موقع sputniknews نقلا عن «Refinery29» إلى أن ظهور عدد كبير من الشخصيات الكرتونية المفضلة لديك، مثل جنّي مصباح علاء الدين، والتنين موشو، وويني بووه، بدون أيادٍ بشرية ذات خمسة أصابع، سببه أنهم ليسوا بشراً.

واستدل الموقع على ذلك، أن شخصيات أميرات ديزني، ظهرت بخمسة أصابع، حيث جاء تصميمها واقعيا إلى حد كبير.

هناك سبب آخر شرحه الموقع الأمريكي الترفيهي «A.V. Club»، يعود إلى بدايات ظهور الرسوم المتحركة، إذ اعتاد الرسَّامون على تصميم هذه الشخصيات يدوياً قبل ظهور الحواسيب، وكان تصميم هذه الشخصيات بأربعة أصابع فقط يوفِّر الوقت والمال.

ونشر حسابٌ اسمه «ChannelFrederator» على موقع يوتيوب فيديو مدته 10 دقائق يشرح فيه السبب، ويغوص من خلاله في أعماق شخصياتك الكرتونية المفضلة.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads