الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

كتبت – سحر عزام :

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن كميات كبيرة من اللحوم والدواجن سيتم استيرادها وطرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة وقبل حلول شهر رمضان المبارك وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف سلطان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم السبت بأن الهدف من توفير كميات إضافية من اللحوم والدواجن هو ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وبكميات كبيرة و بأسعار مناسبة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد ذلك لمهلة حتى 30 يونيو المقبل لتحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين لمن يظهر له رسالة باللون الأحمر عند استلام حصته التموينية، موضحا إن هذه الرسالة تعني إن البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.