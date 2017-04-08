ووقع السودان ومصر في 2004، على اتفاق للحريات الأربع يخول مواطني البلدين الحق في التملك والتنقل والحركة والإقامة.

وطبقت الخرطوم الاتفاقية بشكل كامل، حيث سمحت للمصريين بعد ذلك الدخول إلي أراضيها دون تأشيرة، بينما فرضت مصر التأشيرة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.

ويأتي فرض السودان تأشيرة على المصريين، بعد قرار مصري برفع رسوم الإقامات للأجانب، ومن بينهم السودانيون، وهي خطوة أثارت حفيظة الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، عمر مختار، إن ثمة توجيهات باستثناء النساء والأطفال المصريين من تأشيرة الدخول إلى السودان.

المصدر:اسكاي نيوز