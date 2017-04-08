الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout»

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تمكن المصري عمر خالد الجبلي، بطل الجمهورية في الـ«Street Workout» من حصد المركز الثالث، في البطولة العربية «Battle of the bars» والتي تستضيفها مدينة المنامة في البحرين.

وكان الجبلي، تأهل إلى دور قبل النهائي بعد أداء قوي تمكن به من الفوز على لاعب السعودية في دور الـ16، قبل أن يحقق الفوز الثاني في الدور ربع النهائي على نظيره البحريني.

ولم يتمكن الجبلي من عبور دور نصف النهائي بسبب تجدد الإصابة السابقة التي عانى منها منذ فترة، ولكنه حلّ ثالثا، في البطولة الأولى من نوعها عربيًا، والتي يشرف عليها اتحاد «WCO» بتحكيم دولي.

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وينافس الجبلي في البطولة تحت رعاية «KO Squad» الذراع الرياضي لملتقى قرطام الثقافي، والذي يدعم عمر بشكل كبير إلى جانب عدة رياضات أخرى، مثل الفيزيك وكرة القدم المتمثل في فريق صحاري.

يذكر أن عمر الجبلي فار ببطولة الجمهورية العام الماضي، والتي نظمها وأشرف عليها ملتقى قرطام الثقافي، كما شارك الجبلي في بطولة العالم للـ Street Workout في روسيا، واستطاع تحقيق المركز الـ16، من بين مختلف الجنسيات المشاركة.