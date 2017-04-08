وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس

كتب - مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالنائب داريل إيسا رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي وعضو لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تبادل الرؤي تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، كذلك تعزيز افاق التعاون المشترك في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين ، والتي عكستها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد القائد العام ، خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية الامريكية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات ، وتمتد الي تاريخ طويل من الشراكة والتعاون البناء لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أشاد إيسا بدور مصر المؤثر والفاعل في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا دعم بلاده للبرامج والإصلاحات التي تشهدها مصر وسعيها نحو التنمية والتقدم والاستقرار.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.