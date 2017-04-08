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هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات

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هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ، على قراره "الشجاع الذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم"، بشأن الضربة الأمريكية على سوريا.
 
تم ذلك، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .
 
وأطلع ترامب العاهل السعودي "على تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا". كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين واستعراض الأوضاع في المنطقة والعالم".
 
وكانت السعودية أول دولة عربية تعلن عن "تأييدها الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا".
 
ونفذت واشنطن، فجر الجمعة، هجوما بصواريخ من طراز توماهوك، استهدف قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص.
 
المصدر : روسيا اليوم

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