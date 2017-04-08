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الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي

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الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي

مصراوي Masrawy

مسلحي حي الوعر

دمشق - (د ب أ):

أنهت لجنة حي الوعر بعد ظهر اليوم السبت خروج الدفعة الرابعة من عائلات ومسلحي الحي الواقع بمدينة حمص وسط سوريا.

وقال مصدر أمني سوري في مدينة حمص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن" 1424 شخصا بينهم 353 مسلحا و416 امرأة و522 طفلا و161 رجلا على متن 39 حافلة باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي".

وقال طلال البرازي محافظ حمص لـ (د.ب.أ) إن المجموعة الأولى من الدفعة الرابعة من المسلحين وعائلاتهم غادرت صباح اليوم تحت حماية الشرطة العسكرية السورية والقوات الروسية والهلال الأحمر العربي السوري.

وغادر مسلحو حي الوعر حيهم على أربع دفعات توجهت ثلاث منها إلى مدينة جرابلس وخرجت واحدة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا. ويقدر عدد الذين غادروا الحي بحوالي 6500 شخص بينهم حوالي ألف مسلح .

ومن المقرر أن ينتهي خروج المسلحين نهاية الشهر الجاري، وبذلك يسيطر النظام السوري على جميع أحياء مدينة حمص بعد اتفاقيات التسوية التي بدأت منذ شهر فبراير عام 2014.

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