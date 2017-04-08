"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة"

الغربية - مروة شاهين:

قرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعية في الغربية المحاسب جمال نصار، اليوم السبت، فتح باب التحقيق في واقعة تعذيب أطفال تتراوح أعمارهم السنية ما بين "9 - 12 " داخل دار رعاية أيتام بمدينة المحلة الكبرى.

جاء القرار عقب ورود سلسلة من الشكاوى والتقارير إلى عضو الرقابة الإدارية بالمديرية، وغرفة العمليات والطوارئ، والتي رصدت وقائع ضرب وتعدي وآثار تعذيب واضحة على أجساد عدد من الأطفال.

كما لفت وكيل الوزارة إلى تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الدار التي رصدت بها أيضًا مخالفات إدارية، وذلك حتى الانتهاء من إسنادها إلى إدارة أخرى، وتحويل المقصرين من العاملين إلى الشؤون القانونية.