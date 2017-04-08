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بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

فاز 338 مواطنًا بقرعة الحج العلنية التي أجرتها وزارة الداخلية في محافظة أسوان، في حضور المحافظ اللواء مجدي حجازي، واللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان.

وفي السياق، أكد اللواء مجدي موسى أن عدد المتقدمين للقرعة في محافظة أسوان بلغ 3 آلاف و909 أشخاص، في حين بلغت عدد الفرص المتاحة للمحافظة 303 فرصة حج، فضلاً عن 35 فرصة حج مخصصة لكبار السن ومرافقيهم.

وحصل "مصراوي" على كشوف أسماء الفائزين بالحج في أسوان، وعددهم 338 حاج وحاجة. ​

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