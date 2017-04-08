إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

شيماء مصطفى

الكبسة والمجبوس والمنسف وغيرها من الأكلات السعودية التي تعمر بها البيوت السعودية، وتؤدي ثقافة كثرة الطعام أكثر من اللازم إلى إهدار ملايين الوجبات بشكل يومي.

كشف عبد العزيز النغيثر، الأمين العام لجمعية "إطعام" الخيرية، عن الارتفاع الكبير في حجم هدر الطعام بالسعودية، وبلغت 8 ملايين وجبة يوميًا بمثابة فائض طعام، بحسب موقع "الحياة".

قال "النغيثر"، إن "ثقافة تناول فائض الطعام في كثير من البيوت غير موجود للأسف، بينما في الجهة الأخرى كل 3.5 ثانية يموت إنسان بسبب الجوع وسوء التغذية في العالم، غالبيتهم من الأطفال".

وأضاف "النغيثر"، أن الدول النامية يحدث فيها كثير من الفاقد، وذلك يعود إلى عدم إتباع الطرق السليمة، وعدم توافر أدوات أو أنظمة جيدة لإيصال المحصول إلى المستهلك، كما أن الفواكه والخضراوات هي أكثر ما يفقد هنا، بنسبة عالمية تبلغ 64%، أما في الدول الصناعية فيلاحظ أن أكثر الهدر يحصل لدى المستهلك، في حين أن السمك هو أكثر المهدر، بنسبة 50% عالميًا.

وكانت قد أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نسبة الهدر في السعودية بلغت 34، إذ يهدر الفرد الواحد في السعودية 250 كيلوغرامًا، 35% منها هدر في المعجنات، و30 % في الرز، وتنفق الأسر السعودية 26% من دخلها على الطعام.

وأشار الأمين العام للجمعية، أن الهدر يكون سببه البيت أو المطاعم والأكل المطبوخ عمومًا، لافتًا إلى أن الجمعية وضعت خططًا استراتيجية قريبة وبعيدة المدى، لتعزيز دور الجمعية في نشر الوعي في المجتمع بأهمية حفظ الطعام، من خلال برامج علمية موزونة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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