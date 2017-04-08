أخبار عاجلة

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

Google+ Print
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

الكبسة والمجبوس والمنسف وغيرها من الأكلات التي تعمر بها البيوت السعودية، وتؤدي ثقافة كثرة الطعام أكثر من اللازم إلى إهدار ملايين الوجبات بشكل يومي.
 
كشف عبد العزيز النغيثر، الأمين العام لجمعية "إطعام" الخيرية، عن الارتفاع الكبير في حجم هدر الطعام بالسعودية، وبلغت 8 ملايين وجبة يوميًا بمثابة فائض طعام، بحسب موقع "الحياة".
 
قال "النغيثر"، إن "ثقافة تناول فائض الطعام في كثير من البيوت غير موجود للأسف، بينما في الجهة الأخرى كل 3.5 ثانية يموت إنسان بسبب الجوع وسوء التغذية في العالم، غالبيتهم من الأطفال".
 
وأضاف "النغيثر"، أن الدول النامية يحدث فيها كثير من الفاقد، وذلك يعود إلى عدم إتباع الطرق السليمة، وعدم توافر أدوات أو أنظمة جيدة لإيصال المحصول إلى المستهلك، كما أن الفواكه والخضراوات هي أكثر ما يفقد هنا، بنسبة عالمية تبلغ 64%، أما في الدول الصناعية فيلاحظ أن أكثر الهدر يحصل لدى المستهلك، في حين أن السمك هو أكثر المهدر، بنسبة 50% عالميًا.
 
وكانت قد أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نسبة الهدر في السعودية بلغت 34، إذ يهدر الفرد الواحد في السعودية 250 كيلوغرامًا، 35% منها هدر في المعجنات، و30 % في الرز، وتنفق الأسر السعودية 26% من دخلها على الطعام.
 
وأشار الأمين العام للجمعية، أن الهدر يكون سببه البيت أو المطاعم والأكل المطبوخ عمومًا، لافتًا إلى أن الجمعية وضعت خططًا استراتيجية قريبة وبعيدة المدى، لتعزيز دور الجمعية في نشر الوعي في المجتمع بأهمية حفظ الطعام، من خلال برامج علمية موزونة.
 
المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة