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جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء

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جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء

التحرير

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أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، في المستقبل، نافيًا رفضه الفكرة وذلك في تصريحات أدلى بها عقب الديربي الذي جمع الفريقين.

وسجل جريزمان، هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال جريزمان، عند سؤاله عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد عقب المباراة: «الانتقال إلى ريال مدريد ؟: لا أستبعد أي شيء في يوم من الأيام».

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وأضاف: «التغلب على أتلتيكو مدريد من الأمور الصعبة، هذه عقليتنا والجماهير تدعمنا من أجل العودة في المباريات».

وكانت تقارير صحفية ربطت جريزمان بالانتقال إلى ريال مدريد لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

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التحرير

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