زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لقد لعبنا مباراة رائعة.. افتقدنا للتركيز في آخر الدقائق، لا نستطيع أن نقول أن أتلتيكو قدموا مباراة جيدة، لكننا فعلنا».

وعن إصابة بيبي، وتغيير كروس: «أردت أن أضع إيسكو على الرواق الأيسر للمساندة الدفاعية، والسيطرة أكثر على الكرة، تغيير بيبي الإضطراري لم يدع لنا أي خيار، عموما ليس هذا سبب الهزيمة، السبب الرئيسي افتقادنا للتركيز في آخر الدقائق».

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كما تحدث عن هدف جريزمان: «لم ندافع بالشكل الجيد، ولم نضغط بالطريقة الصحيحة قبل تمريرة الهدف، نشعر بخيبة أمل كبيرة».

كما وضح زيدان مستقبله مع الملكي: "عليك أن تسأل شخص آخر عن هذا، أنا أركز على عملي فقط، و أعيش يوما بيوم".

وعن ما إذا كان الإرقاق مشكلة الفريق قال: "ليس هذا السبب الرئيسي، افتقدنا للتركيز، و الدفاع كمجموعة، الآن علينا أن نبقى هادئين، و نفكر في مباراة يوم الأربعاء".