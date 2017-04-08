قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ

شيماء مصطفى

دمشق - (أ ش أ):

دمرت مقاتلات حربية أحد أقدم مساجد غوطة دمشق الشرقية، إثر قصفه بالصواريخ الفراغية، كما تسبب القصف في مقتل طفلين وجرح العشرات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية صباح اليوم السبت عن سكان محليين ومركز الدفاع المدني قولهم إن المسجد الكبير في المدينة تعرض لغارة جوية بستة صواريخ فراغية، تسببت بدمار كبير في بناء المسجد.

كما قتل طفلان وأصيب عشرات المدنيين كانوا في السوق المجاور للمسجد لحظة استهدافه، حيث يقع ضمن سوق شعبية في المدينة، ويعتبر أحد أهم المساجد في العاصمة السورية دمشق وريفها، إذ يعود بناؤه إلى أكثر من 900 عام.

وفي مدينة دوما ، جددت قوات النظام السوري قصفها المدينة بعد غارات جوية سقط خلالها قتلى وجرجى في صفوف المدنيين، كما أظهرت صورا بثها مركز الدفاع المدني لحظة استهداف فرق الدفاع المدني المتوجهة لانقاذ المصابين نتيجة القصف.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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