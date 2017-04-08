أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة

Google+ Print
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

الشرقية -ريهام الوجيه 

صرح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن نتائج تحليل السموم والمعادن الثقيلة والتحليل البكتريولوجي والكيماوي الخاصة، بعينات المياة والأغذية المدرسية، أثبتت أنها سليمة، نافيا ما تردد حول ايجابية عينات الوجبة المدرسية التابعة لمدرسة العباسة الابتدائية بمركز أبو حماد.

شاهد أيضا

وأكد وكيل الوزارة خلال جولة تفقدية معمل الزقازيق الإقليمي، على توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لانتظام سير العمل بالمعمل خلال الفترة القادمة، نظراً لدخول أعياد شم النسيم ودخول فصل الصيف وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، مشددا على سرعة إتخاذ الإجراءات حيال أي عينات تكون غير مطابقة. 

وفي سياق متصل شارك وكيل وزارة الصحة في تكريم الدكتورة مارسيل زكي مكرم، مدير إدارة المعامل بالمديرية وذلك لبوغها السن القانوني للمعاش بحضور قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية وبعض العاملين بها. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»