صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة

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الشرقية -ريهام الوجيه

صرح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن نتائج تحليل السموم والمعادن الثقيلة والتحليل البكتريولوجي والكيماوي الخاصة، بعينات المياة والأغذية المدرسية، أثبتت أنها سليمة، نافيا ما تردد حول ايجابية عينات الوجبة المدرسية التابعة لمدرسة العباسة الابتدائية بمركز أبو حماد.

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وأكد وكيل الوزارة خلال جولة تفقدية معمل الزقازيق الإقليمي، على توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لانتظام سير العمل بالمعمل خلال الفترة القادمة، نظراً لدخول أعياد شم النسيم ودخول فصل الصيف وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، مشددا على سرعة إتخاذ الإجراءات حيال أي عينات تكون غير مطابقة.

وفي سياق متصل شارك وكيل وزارة الصحة في تكريم الدكتورة مارسيل زكي مكرم، مدير إدارة المعامل بالمديرية وذلك لبوغها السن القانوني للمعاش بحضور قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية وبعض العاملين بها.