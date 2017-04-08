الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة

شيماء مصطفى

كشف عاطف طاشكندي، مدير الكرة بفريق الاتحاد السعودي، سر اعتداء محمود كهربا، نجم منتخبنا الوطني - المحترف في فريق الاتحاد- على مشجع داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال: إن رد فعل كهربا تجاه المشجع طبيعي وسببه تطاول المشجع عليه وعلى الفريق، مشيرا إلى أن المشجع اقترب من "كهربا" وطلب منه التصوير وهو ما وافق عليه اللاعب بترحاب شديد، لكن المشجع بدأ يهاجم الفريق واللاعبين وقال: "مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم".

وأشار "طاشكندي"، بحسب "عين اليوم" السعودية ، إلى أن الجملة استفزت "كهربا"، ليرد عليه بركل جواله بحركة عفوية، موضحا أن سلطات المطار تعاملت مع الحالة وتحدثت مع المشجع لتنتهي الواقعة عند هذا الحد، وأضاف أن بعثة الفريق غادرت المطار سريعا دون الالتفات لما بدر من قبل المشجع.

كان سعوديون تداولوا مقطع فيديو على "تويتر" يوضح لحظة ركل "كهربا" لمشجع سعودي، ولم يظهر الفيديو سبب الواقعة أو أي تفاصيل للحديث جرت بين اللاعب والمشجع.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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