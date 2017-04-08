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الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

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الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون و فقدان 6 كيلو في الشهر خلطة فعالة و مجربة المهم اتباع برنامج صحي اثناء تطبيقها و الابتعاد التام عن المشروبات الغازية و العصائر الجاهزه و الاكل الجاهز هذه الخلطة تحطم العتيدة و تعمل على كبح الشهية

و البرنامج الغذائي الصحي سهل جدا

برنامج الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

اكل 5 حصص فواكه و خضر طازجه يوميا
اكل سلطة الخيار
المشي ساع يوميا
التوقف عن الاكل الساعه 8 ليلا
شرب 12 كوب ماء اولها كوبين على الريق .
اكل زبادي يوميا بليل .

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

المكونات
كوب ماء مغلي
ملعقة بذور الشمر
ملعقة بذور الكتان
ملعقة زنجبيل
ملعقة شاي
اوراق نعناع

 

التحضير
نترك المكونات في الكوب الساخن مدة 5 دقائق نصفي ثم نشرب قبل الاكل بنصف ساعة

ملاحظة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

المشروب 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية و يحضر قبل الشرب مباشرة

المصدر : مجلةرجيم

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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