الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر خلطة فعالة و مجربة المهم اتباع برنامج صحي اثناء تطبيقها و الابتعاد التام عن المشروبات الغازية و العصائر الجاهزه و الاكل الجاهز هذه الخلطة تحطم الدهون العتيدة و تعمل على كبح الشهية
و البرنامج الغذائي الصحي سهل جدا
برنامج الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر
اكل 5 حصص فواكه و خضر طازجه يوميا
اكل سلطة الخيار
المشي ساع يوميا
التوقف عن الاكل الساعه 8 ليلا
شرب 12 كوب ماء اولها كوبين على الريق .
اكل زبادي يوميا بليل .
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر
المكونات
كوب ماء مغلي
ملعقة بذور الشمر
ملعقة بذور الكتان
ملعقة زنجبيل
ملعقة شاي
اوراق نعناع
التحضير
نترك المكونات في الكوب الساخن مدة 5 دقائق نصفي ثم نشرب قبل الاكل بنصف ساعة
ملاحظة
المشروب 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية و يحضر قبل الشرب مباشرة
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads