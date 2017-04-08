شيماء مصطفى

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر خلطة فعالة و مجربة المهم اتباع برنامج صحي اثناء تطبيقها و الابتعاد التام عن المشروبات الغازية و العصائر الجاهزه و الاكل الجاهز هذه الخلطة تحطم الدهون العتيدة و تعمل على كبح الشهية

و البرنامج الغذائي الصحي سهل جدا

برنامج الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

اكل 5 حصص فواكه و خضر طازجه يوميا

اكل سلطة الخيار

المشي ساع يوميا

التوقف عن الاكل الساعه 8 ليلا

شرب 12 كوب ماء اولها كوبين على الريق .

اكل زبادي يوميا بليل .

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

المكونات

كوب ماء مغلي

ملعقة بذور الشمر

ملعقة بذور الكتان

ملعقة زنجبيل

ملعقة شاي

اوراق نعناع

التحضير

نترك المكونات في الكوب الساخن مدة 5 دقائق نصفي ثم نشرب قبل الاكل بنصف ساعة

ملاحظة

المشروب 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية و يحضر قبل الشرب مباشرة

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads