شيماء مصطفى

الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر هي خلطة بسيطة مكوناتها متوفرة في المطبخ تساعد على نحت الجسم و حرق الدهون و تصفية الدم و التخلص من الغازات و مع الالتزام بها و بالنمط الصحي في الاكل تفقدين 5 كيلو في الشهر

فقط مع هذه الخلطة يجب الالتزام ببرنامج صحي .

اساسيات نجاح الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

اهم مبدا لنجاح هذه الخلطة هو عدم خلط المكونات في الاكل مثلا البروتينات تؤكل في وجبة و الكربوهيدرات في وجبة اخرى و هكذا .

المشي يوميا ساعة بسرعو متوسطة .

التوقف عن الاكل 4 ساعات قبل النوم .

الفواكه المستحبة تفاح كيوي و كمثرى.

تحضير الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

كوب شعير + لتر ماء

نغليهم حتى تفتح حبات الشعير و بعد ذلك نصفي و نحتفظ بالشراب.

نخلط في كوب ماء سخن جدا

ملعقة كمون +ملعقة شمر +ملعقة مطحون النعناع ( نجدهم عند العطار )

نتركهم خمس دقائق و نصفي

ة اخر مرحلة هي نضيف نصف كوب من شراب الشعير للكوب المحضر و نشرب ربع ساعة قبل الاكل .

تشرب الخلطة 3 مرات قبل الوجبات الرئيسة.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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