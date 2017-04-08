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الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

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الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر هي خلطة بسيطة مكوناتها متوفرة في المطبخ تساعد على نحت الجسم و حرق و تصفية الدم و التخلص من الغازات و مع الالتزام بها و بالنمط الصحي في الاكل تفقدين 5 كيلو في الشهر
فقط مع هذه الخلطة يجب الالتزام ببرنامج صحي .

اساسيات نجاح الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

اهم مبدا لنجاح هذه الخلطة هو عدم خلط المكونات في الاكل مثلا البروتينات تؤكل في وجبة و الكربوهيدرات في وجبة اخرى و هكذا .
المشي يوميا ساعة بسرعو متوسطة .
التوقف عن الاكل 4 ساعات قبل النوم .
الفواكه المستحبة تفاح كيوي و كمثرى.

تحضير الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

كوب شعير + لتر ماء
نغليهم حتى تفتح حبات الشعير و بعد ذلك نصفي و نحتفظ بالشراب.

نخلط في كوب ماء سخن جدا
ملعقة كمون +ملعقة شمر +ملعقة مطحون النعناع ( نجدهم عند العطار )
نتركهم خمس دقائق و نصفي

 

ة اخر مرحلة هي نضيف نصف كوب من شراب الشعير للكوب المحضر و نشرب ربع ساعة قبل الاكل .
تشرب الخلطة 3 مرات قبل الوجبات الرئيسة.

الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر

 

المصدر : مجلةرجيم

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