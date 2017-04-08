رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، اجتماعًا للجنة الفنية لتنقية البطاقات التموينية بحضور ممثلي وزارات الإنتاج الحربي، والاتصالات، والتموين، والتخطيط، وعدداً من الجهات المعنية الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير عمل منظومة التموين والدعم بهدف ضمان وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الحكومة المستمر على تحسين مستوى المعيشة للمواطن.

وقال بيان لمجلس الوزراء أنه "في ضوء ما أشير إليه عن وجود حوالى 19 مليون مستفيد لديهم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، فقد تم التأكيد على ضرورة حث المواطنين على سرعة التحقق من صحة بياناتهم واكتمالها لدى استلامهم حصصهم التموينية، ومناشدتهم بسرعة التوجه لتحديث ومراجعة بياناتهم خلال مهلة زمنية تنتهى في 30 يونيو المقبل، من خلال مكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg)".​