أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها

Google+ Print
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها

مصراوي Masrawy

مديرية امن اسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة القوصية، اليوم السبت، القبض على عامل من قرية "التتالية" متهم بقتل زوجته الشابة، لعدم قدرتها على الإنجاب.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي، عن وصول "ي. س. م" 22 سنة - ربة منزل، مقيمة بعرب التتالية، جثة هامدة مصابة بسحجات في الرقبة، إذ تم التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل سكنها، وبسؤال والدها "س. م. ص" 47 سنة - فلاح، اتهم زوجها "م. أ. ع" 23 سنة - عامل، بالتعدي على ابنته وخنقها، ما أدى إلى وفاتها، وذلك على خلفية خلافات بينهما. وقد أكدت التحريات السرية صحة ما جاء بأقوال الوالد.

أعدت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة ضباط مباحث المركز، أسفر أحدها عن ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد المقاهي في ناحية بندر القوصية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وزوجته، فضلاً عن الخلاف بسبب عدم إنجابها منذ عامين على زواجهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير