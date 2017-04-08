بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة القوصية، اليوم السبت، القبض على عامل من قرية "التتالية" متهم بقتل زوجته الشابة، لعدم قدرتها على الإنجاب.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي، عن وصول "ي. س. م" 22 سنة - ربة منزل، مقيمة بعرب التتالية، جثة هامدة مصابة بسحجات في الرقبة، إذ تم التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل سكنها، وبسؤال والدها "س. م. ص" 47 سنة - فلاح، اتهم زوجها "م. أ. ع" 23 سنة - عامل، بالتعدي على ابنته وخنقها، ما أدى إلى وفاتها، وذلك على خلفية خلافات بينهما. وقد أكدت التحريات السرية صحة ما جاء بأقوال الوالد.

أعدت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة ضباط مباحث المركز، أسفر أحدها عن ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد المقاهي في ناحية بندر القوصية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وزوجته، فضلاً عن الخلاف بسبب عدم إنجابها منذ عامين على زواجهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.