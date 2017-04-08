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خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا

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خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم السبت، القبض على 611 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، خلال حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين على القانون، والصادر ضدهم أحكامًا قضائية.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي، بضبط 600 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، إذ أسفرت الحملة عن القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية، و249 هاربًا من تنفيذ حكم بالحبس من المحاكم الجزئية، و92 هاربًا من أحكام صادرة من محاكم الاستئناف، و267 هاربًا من دفع غرامات ومخالفات.

كما تمكنت الحملة من تحصيل مبلغ 7 آلاف جنيه لصالح خزينة الدولة. وحررت بذلك المحاضر اللازمة، التي أحيلت إلى النيابة للتحقيق.​

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