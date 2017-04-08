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وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي

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وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي

التحرير

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تغلب فريق وست هام يونايتد، على نظيره سوانزي سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سجل شيخو كوياتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ44 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل وست هام يونايتد، المركز الـ14 في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد نقاط سوانزي سيتي عند النقطة 28 يحتل بها المركز الـ18 في ترتيب المسابقة.

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وفي نفس الجولة تعادل ميدلزبره وبيرنلي سلبيًا (0-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميدلزبره.

بهذه النتيجه يحتل ميدلزبره المركز الـ19 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ12 برصيد 36 نقطة.

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التحرير

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