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أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد»

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أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد»

التحرير

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تعادل ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، (1-1) في الديربي الذي جمع بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

بادر فريق ريال مدريد بالتسجيل في الدقيقة 52 عن طريق كيبلير لافيران بيبي، وتعادل لفريق أتلتيكو مدريد اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد الريال 72 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد فريق أتلتيكو 62 في المركز الثالث.

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وفي نفس الجولة فاز فريق إسبانيول على نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب باور 8.

سجل هدف إسبانيول الوحيد اللاعب بابلو بياتي في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إسبانيول لــ 46 في المركز التاسع بينما يتجمد رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

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التحرير

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