أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح أول رصيف متاح في لذوي الإعاقة (1)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (1)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقةافتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (3)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (3)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (4)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (4)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (5)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (5)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (6)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (6)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (7)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (7)

افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (8)افتتاح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة (8)

كتب- شروق غنيم:

تصوير- محمود بكار:

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أول رصيف متاح لذوي الاحتياجات الخاصة سواء البصرية أو الحركية، السبت، وذلك بمحيط جامعة القاهرة.

ونظمت مؤسسة حلم، احتفالية بمناسبة الانتهاء من أول مسار مُهيأ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وقال المحافظ إن الفترة المُقبلة ستشهد إقامة مسارات مختلفة لذوي الإعاقة، في طريقي العروبة والمنصورية، على أن يبدأ العمل بالأخير في مايو المُقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة