بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

كتب- شروق غنيم:

تصوير- محمود بكار:

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أول رصيف متاح لذوي الاحتياجات الخاصة سواء البصرية أو الحركية، السبت، وذلك بمحيط جامعة القاهرة.

ونظمت مؤسسة حلم، احتفالية بمناسبة الانتهاء من أول مسار مُهيأ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وقال المحافظ إن الفترة المُقبلة ستشهد إقامة مسارات مختلفة لذوي الإعاقة، في طريقي العروبة والمنصورية، على أن يبدأ العمل بالأخير في مايو المُقبل.