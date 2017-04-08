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الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية

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الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأز

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الامتحانات التجريبية بنظام "البوكليت"، ستكون إجبارية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية.

وأضاف الأمير في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنه سيتم عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية بقسميها "علمي - أدبي" على نظام "البوكليت" يومي 10 و11 من أبريل الجاري بجميع معاهد الجمهورية.

كان قطاع المعاهد، أعلن في وقت سابق عقد امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية خلال العام الجاري.

ونشرت بوابة الأزهر، نماذج بوكليت لكل المواد الشرعية والعربية مطلع شهر ماس الماضي.

وستعقد امتحانات نهاية العام، لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها "علمي - أدبي"، في الـ 25 من مايو المقبل.​

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