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إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

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إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

مصراوي Masrawy

بطاقات

 

كتب - محمد غايات:

قال أحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، إن بصدد تحديث بيانات ١٩ مليون مواطن، يكلفون الدولة ٢٢ مليار جنيه، لافتا إلى أن المواطنين غير مكتملي البيانات عليهم سرعة التوجه لمكتب التموين عند ظهور علامة استكمل بياناتك التي ستظهر له عند استلامه التموين الخاص به، موضحًا أن هناك حملة إعلانية سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل لتوعية الـ١٩ مليون مواطن بضرورة استكمال بياناتهم.

ومن جانبه قال خالد العطار، رئيس اللجنة التنفيذية لتنقية بطاقات التموين، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب لقائهم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك ٩ ملايين استمارة غير سليمة و١٠ ملايين استمارة لم تصل حتى الآن، موضحا أن الاستمارات التي يتم توزيعها على المواطنين مجانية.

وأكد أن الهدف من تنقية بطاقات التموين هو تقديم الخير للمواطن المصري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن المواطنين في حالة عدم استكمال بياناتهم حتى فترة السماح التي تصل إلى ٣٠ يونيو القادم سيتم إيقاف بطاقات التموين للأشخاص غير مستكملي بياناتهم.

وفي السياق ذاته، أوضح مجدي الحناوي، مدير وحدة شبكات الأمان الاجتماعي بوزارة التخطيط، أن وزارة التموين تعمل على تطوير مكاتب التموين بمختلف المحافظات، موضحًا أن هناك حملة إعلانية ستبدأ الأسبوع القادم لتوعية المواطنين بضرورة استكمال بياناتهم.

 

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