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بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل

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بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث

كتب- محمد قاسم:

تعقد جامعة عين شمس، الإثنين المقبل، مؤتمرها العلمي السادس تحت عنوان "نحو استراتيجية جامعة عين شمس 2018-2023"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت الدكتورة هبة شاهين، مسؤولة الإعلام بالجامعة، في تصريحات السبت، أن فعاليات المؤتمر تقام بساحة الحرم الجامعي أمام قصر الزعفران، ويلقي الكلمة الافتتاحية نيابة عن المكرمين مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ علي جمعة.

وأضافت شاهين، أن المؤتمر هذا العام يناقش 3 محاور رئيسية هيّ "محور التعليم والتعلم - محور البحث العلمي والابتكار- محور شئون المجتمع والتطوير المالي والإداري".

وأوضحت أن المؤتمر سيشهد حضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والنقل والزراعة وشئون مجلس النواب، ونخبة من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك ، ورجل الأعمال محمود صالح.

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