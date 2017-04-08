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شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية الدكتور أحمد الطيب

الأقصر - محمد محروس:

تنطلق غدًا الأحد فعاليات معرض الخط العربي، في قاعة منطقة الأقصر الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي أشاد بإقامة منطقة الأقصر الأزهرية معرضًا للخط العربي يهدف إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع لإرساء السلام المجتمعي، والحفاظ على الهوية والثقافة العربية، ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر المفاهيم الصحيحة للإسلام، بحسب بيان لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفي السياق، قال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن المعرض يضم إبداعات 30 طالبًا بالمرحلة الإعدادية من "فناني الخط العربي الواعدين"، الذين تلقوا تدريبهم على فنون الخط العربي، ووصلت عدد أعمالهم المشاركة لـ 36 عملاً فنيًا.​

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