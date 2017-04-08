شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام»

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بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، الاحتفالات بأعياد التحرير، بإقامة ماراثون رياضي بعنوان "ماراثون السلام"، في مدينة العريش، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، واللواء السيد الحبال، مدير الأمن، و1500 شاب وفتاة.

بدأ الماراثون من أمام منطقة قسم ثان العريش القديم، وانتهت داخل مركز شباب العريش الرياضي، الذى يبعد عن نقطة الانطلاق 2 كيلومتر.

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شهدت مدينة العريش تواجد أمني مكثف أثناء الماراثون، وأغلقت القوات شارعي 23 يوليو و26 يوليو بوسط المدينة، ووضعت الحواجز الحديدة عند بداية الطرق الفرعية.