وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة

التحرير

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أن آليات تطوير طباعة كتب العام الدراسي الجديد للعام الدراسي 2017-2018، مازالت قيد الدراسة حتى الآن، مشيرا إلى أنه هناك محادثات داخل الوزارة قبل طباعة كتب العام الدراسي الجديد، هل ستكون طباعة الكتب مثل العام الماضى أم سيتم تغير الأسلوب وتخفيف بعض المناهج داخل الكتب الجديدة؟

وأشار شوقى، فى تصريح خاص لـ"التحرير"، إلى أن خطة تطوير التعليم الجديد تتضمن عدة محاور منها؛ طباعة الكتب وتطوير المناهج الدراسية، وكيفية إعادة التأهيل المهنى للمعلمين وكيفية تطوير التعليم.

وقال الوزير إنه يحاول حاليا تسيير الأمور داخل الوزارة حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ثم ستشهد الوزارة عمل جديد من حيث إضافة بعض التخصصات وبعض الأشخاص داخل الوزارة، قائلا "نحن فى حاجة إلى تجديد الدماء والفكر داخل وزارة التربية والتعليم، فقطاع مكتب الوزير والمكتب الفنى الحال "مش عظيم" يحتاج إلى تغيير فكر وأشخاص وتغيير الرؤية، نحن لا نستهدف الأشخاص بقدر ما نستهدف خطة العمل، ولذلك لم نذم فى شخص أحد ولكننا بالفعل فى حاجة إلى قيادات بفكر جديد".

وأضاف الوزير، ندرس تدوير القيادات حاليا داخل الوزارة والمديريات التعليمية، موضحا أن فكرة تدوير القيادات تهدف لاكتساب خبرات متنوعة و"مفيش حد عنده جذور عميقة فى مكانه"، وهى فى الأصل فكرة إدارية متبعة فى الكثير من المؤسسات وليس تستهدف تعمد الأشخاص، ولكن تستهدف الفكر والتنويع "يعنى مثلا مش هيكون فى حاجة اسمها قيادة يقعد فى مكانه مثلا لمدة 10 سنوات مثلا زى قطاع الكتب أو أى قطاع تانى، والأهم دائما من القيادات طبيعة العمل".

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وحول مشاكل ملف الدبلومة الامريكية، قال وزير التعليم إن هذا الملف بالكامل وجميع الشهادات أو الجهات التى يتم ترخيص منها محل الدراسة وسوف يكون بها تطوير خلال الفترات القادمة.

وعن الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، أكد وزير التعليم، أنه سوف يتم وضع آليات رقابية على المدارس الخاصة والدولية فى مسألة قيمة المصروفات الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستكون مسئولة لتوفير بدائل للمواطنيين عن المدارس الخاصة فى المدارس الحكومية بأسعار مناسبة ومعقولة، بحيث لا تكون المدارس الخاصة الحل الوحيد أمام المواطنيين لابتزازهم، لذلك يتم حاليا بناء 100 مدرسة يابانى و100 مدرسة لمدارس النيل و100 مدرسة stem ، فضلا عن محاولة الوزارة تحسين جودة المعاهد القومية وسيتم عمل كنترول ورقابة على الجودة ونسبة الزيادة بمصروفاتها أيضا.