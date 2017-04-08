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محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري»

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محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري»

التحرير

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، لبحث مطالبهم، وذلك بحضور رانيا السادات، عضو مجلس النواب، كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، المستشار العسكري، ومساعد مدير الأمن المسئول عن ملف الشهداء.

وقال الغضبان إن المحافظة فقدت خلال السنوات الماضية 23 شهيدًا: 13 مجندًا بالشرطة و10 مجندين بالجيش، وذلك في الحرب على الإرهاب بسيناء.

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وأعلن عن أن الأجهزة التنفيذية تدرس حاليًا إقامة نصب تذكاري يليق بالشهداء، ويتم الاستعانة في وضع مخطط لهذا النصب بأكثر من بيت خبرة متخصص في هذا المجال بالتعاون مع التنسيق الحضاري.

وقرر المحافظ، عقد لقاء دوري شهري مع أسر الشهداء، لدوام التواصل معهم وللاستماع لمطالبهم وشكواهم.

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التحرير

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