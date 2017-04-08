تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقى، أنه يوجد اتجاه داخل الوزارة الآن لوضع آليات جديدة للكتب الدراسية للعام الدراسى القادم 2017/2018، بالإضافة إلى تطوير المناهج بنسبة تتعدى الـ50% تبدأ بالمرحلة الابتدائية، تنفيذا لمطالبات أولياء الأمور بتخفيف المناهج وتطويرها ووضع آليات جديدة للتدريس تعمل على جذب الطالب إلى المدرسة وخلافه.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة، إن أول المواد التى يبدأ بها التغير والتطوير، هو مواد الرياضيات والعلوم، إذ يتم تطويرها بنسبة 60% بالتعاون مع خبراء تعليم على مستوى العالم، وسوف يتم التركيز فى خلال المراحل الأولى للتطوير على المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف السادس.

وأضافت المصادر أنه سيتم التركيز أكثر على طلاب الصف الرابع الابتدائى بسبب تعدد الشكاوى منها خاصة فى مادتى العلوم والرياضيات.

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وأكدت المصادر أنه يدور داخل التعليم حاليا بعض الأحاديث والتشاورات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء؛ لوضع آليات جديدة للكتب المدرسية قائلة "أنه من المتوقع جدا أن هذه الآليات تختلف قبل طباعة كتب العام الدراسى القادم، وسيتم من خلالها التطوير على عدة مراحل بمشاركة الجهات المعنية، وكذلك مشاركة المعلمين وأولياء الأمور".

وأشارت المصادر إلى أن هذه التشاورات دائرة الآن بين مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم للإرساء عليها، وعقب الموافقة عليها من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سيتم الإعلان عنها رسميا بجميع الخطوات المتبعة فى ذلك.

وعن المرحلة الثانوية أكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أن ما يتم دراسته الآن هو حذف الامثلة التى يتم إعطائها على الدروس والاكتفاء بمثال واحد أو مثالين فقط، مؤكدا أن ذلك سوف يقلل من الحشو داخل الكتب المدرسية، وسيتم تعويض الطلاب عن ذلك بعدة أساليب أهما إطلاق فيديوهات على شبكة بنك المعرفة تتولاها ديسكفرى ويتم وضعها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت حتى يتمكنون من الاطلاع عليها دون أى مقابل أى مجانا لجميع الطلاب المصريين.