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تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين»

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تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين»

التحرير

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وصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، إلى «كرمة كينج مريوط»، بغرب الإسكندرية، لترأس قداس "أحد الشعانين" أو ما يعرف بـ «أحد الزعف» صباح غداً الأحد.

وحل البابا تواضروس الثانى على كرمة كينح مريوط، بإعتبارها مقر الإستراحة الدائم له غرب المدينة، والتى اعتاد النزول عليها خاصة حال ترأسه قداسات أو إلقاء عظات فى محافظة الإسكندرية.

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ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس القداس فى تمام السادسة والنصف صباح الأحد، على أن يصل مقر الكاتدرائية في الخامسة صباح نفس اليوم، ويرافقه القس انجليوس اسحاق والقس امونيوس عادل سكرتاريته، و ذلك وسط اجراءات أمنية مشددة.

يشارك البابا خلال الصلاة كلاً من الأنبا ايلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والأنبا بافلى أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية ومسئول خدمة الشباب في الكنيسة، والقمص رويس مرقص وكيل عام الكاتدرائية، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة في الإسكندرية.

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التحرير

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