أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

شهدت مدينة دهب، اليوم السبت، انطلاق عرض لملكات جمال العالم لعام 2017، بأحد الفنادق السياحية، بمشاركة 80 ملكة من جميع أنحاء العالم.

وحضر العرض، العميد طارق لطفي، رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، وعدد من المشايخ والعواقل.

شاهد أيضا
البعلي: زيارة السيسي لأمريكا ستدعم تنشيط السياحةالبعلي: زيارة لأمريكا ستدعم تنشيط السياحة تنشيط السياحة تشارك في مسابقة «ملكة جمال البيئة»تنشيط السياحة تشارك في مسابقة «ملكة جمال البيئة» فيديو.. «تنشيط السياحة»: الأجانب يشهدون الآن بأمن وأمان مصر.. «تنشيط السياحة»: الأجانب يشهدون الآن بأمن وأمان رئيس «تنشيط السياحة» يلتقي رئيس منظمي الرحلات الروس بموسكورئيس «تنشيط السياحة» يلتقي رئيس منظمي الرحلات الروس بموسكو محافظ الوادي الجديد يبحث آليات تنشيط السياحة مع أصحاب الفنادقمحافظ الوادي الجديد يبحث آليات تنشيط السياحة مع أصحاب الفنادق محافظ أسوان يبحث فرص الاستثمار وتنشيط السياحة مع السفير الأستراليمحافظ أسوان يبحث فرص الاستثمار وتنشيط السياحة مع السفير الأسترالي بالصور.. انطلاق ماراثون المدراس الكاثوليكية لتنشيط السياحة بأسوانبالصور.. انطلاق ماراثون المدراس الكاثوليكية لتنشيط السياحة بأسوان حوار| محافظ الأقصر: تنشيط السياحة مش شغلي.. والقطاع الصحي عايز ضميرحوار| محافظ الأقصر: تنشيط السياحة مش شغلي.. والقطاع الصحي عايز ضمير «تنشيط السياحة»: نسبة إشغال فنادق أسوان كبيرة جدا.. و«مفيش أوضة فاضية»«تنشيط السياحة»: نسبة إشغال فنادق أسوان كبيرة جدا.. و«مفيش أوضة فاضية»

وقدمت ملكات الجمال عروضا فنية مبهرة استعرضت كل منهن نوعا من أنواع الفنون من رقص وغناء، في إطار حملة تنشيط السياحة التي تتم برعاية وزارتي السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة.

ملكات جمال العالم في مدينة دهب (9)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (8)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (7)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (6)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (1)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (3)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (4)ملكات جمال العالم في مدينة دهب (2)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة