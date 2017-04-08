صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب

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شهدت مدينة دهب، اليوم السبت، انطلاق عرض لملكات جمال العالم لعام 2017، بأحد الفنادق السياحية، بمشاركة 80 ملكة من جميع أنحاء العالم.

وحضر العرض، العميد طارق لطفي، رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، وعدد من المشايخ والعواقل.

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وقدمت ملكات الجمال عروضا فنية مبهرة استعرضت كل منهن نوعا من أنواع الفنون من رقص وغناء، في إطار حملة تنشيط السياحة التي تتم برعاية وزارتي السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة.