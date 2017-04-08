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بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

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بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

سرد الفنان سمير صبري قصة موقف أغضب الفنانة سعاد حسني من محرم فؤاد، والذي شاركها بطولة فيلم «حسن ونعيمة»، وأرجعت ذلك إلى رؤيتها حينما دخل إلى أحد الفنادق دون أن ينتبه أو يذهب إليها.

وأوضح «صبري» أنها هرعت خلفه لتذكره بذاتها وحزنت بشدة حينما فرق شكلها وكبر سنها بينهما بتلك الطريقة، كما أشار  إلى أن ذلك كان دافعا لها بالأ تعود إلى الفن سوى عقب الخضوع لعمليات التجميل واستعادة شكلها وصحتها.

وقال «صبري»، في برنامج «فحص شامل»، الذي يذاع على قناة «الحياة»: «كانت بتقولي أنا عايزه أرجع يا سمير بس لما أرجع تاني مقدرش أنزل المطار ويقولوا مين دي، وحكتلي أنها قابلت محرم فؤاد وكان داخل فندق ومعرفهاش فندهته قالتله يا حسن يعني مش عارف نعيمة يا حسن وبكت».

 
 
 
المصدر:المصري لايت

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