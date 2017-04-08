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"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين

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"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين "حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين

مصراوي Masrawy

مستشفى حميات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

احتجز مستشفى حميات أسوان، اليوم السبت، تاجرًا سودانيًا مقيم بإدفو في محافظة أسوان، بعد ثبوت إصابته بالملاريا.

وصل "م. أ. ع" 36 سنة، المقيم في قرية نجع الشيخ علي بمركز إدفو مستشفى حميات أسوان صباح اليوم مصابًا بأعراض الملاريا، وبعد سحب العينات اللازمة منه تأكدت إصابته بالمرض، واُحتجز بغرفة العزل الخاصة بالمستشفى.

وحالة الإصابة المسجلة اليوم هي الخامسة خلال أسبوعين، إذ استقبل مستشفى حميات أسوان 4 أشخاص مصابين، بينهم شاب مصرى من قرية الحكمة بوادي النقرة، رفض الحجز في مستشفى الحميات، وسافر إلى القاهرة للعلاج، حيث توفي هناك، وذلك فضلاً عن ثلاث سيدات أفارقة؛ اثنتان من السودان وثالثة من إثيوبيا، غادروا المستشفى بعد تلقى العلاج والتماثل للشفاء.​

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