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المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج»

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المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج»

التحرير

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تغلب فريق مانشستر سيتي، على نظيره هال سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي (البريمير ليج).

تقدم مانشستر سيتي، بهدف سجله أحمد المحمدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31، وسجل أجويرو هدف السيتي الثاني في الدقيقة الـ48، قبل أن يضيف ديلف الهدف الثالث للسيتيزن.

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وقبل نهاية المباراة سجل المدافع الإيطالي رانوكيا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، بينما توقف رصيد نقاط هال سيتي عند النقطة 30 يحتل بها المركز الـ17 في ترتيب المسابقة.

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التحرير

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