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شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا»

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شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا»

التحرير

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فاز فريق شالكه على نظيره فولفسبورج برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الألماني.

سجل جويدو برغشتالر الهدف الأول لشالكه في الدقيقة السادسة، وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 48 أحرز دانييل كاليوري الهدف الثالث قبل أن يختتم جويدو برغشتالر رابع أهداف شالكه في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 79 أحرز ماريو جوميز هدف فولفسبورج الوحيد من ضربة جزاء.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد شالكه لـ37 نقطة في المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد فولفسبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي نفس الجولة فاز فريق لايبزيج على نظيره باير ليفركوزن بهدف نظيف.

سجل هدف لايبزيج الوحيد اللاعب يوسف بولسن في الدقيقة 93، ليرتفع رصيد لابيزنج عند 58 نقطة في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد فريق باير ليفركوزن عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

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التحرير

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