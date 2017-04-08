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بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني

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بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني

التحرير

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خسر فريق كولن، من نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح يانيك فيسترجارد التسجيل لفريق مونشنغلادباخ  في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، وتعادل كريستيان كليمينس لفريق كولن في الدقيقة 18.

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وفي الشوط الثاني استطاع إبراهيما تراوري من إحراز الهدف الثاني لـمونشنغلادباخ  في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل أنطوني موديست لفريق كولن في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 80 سجل لارس ستيندل هدف الفوز لفريق مونشنغلادباخ.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مونشنغلادباخ لــ39 نقطة في المركز الثامن بينما يتجمد رصيد فريق كولن عند 40 نقطة في المركز السادس.

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التحرير

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