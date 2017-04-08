تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا»

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أعلن الإيطالي كارلو أنشلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، والألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، عن تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم السبت، على ملعب أليانز آرينا، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني "البونسليجا".

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: لام - مارتينيز - بواتينج - الابا

خط الوسط: فيدال - الونسو - تياجو

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خط الهجوم: روبين - ليفندوفيسكي - ريبيري

بروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: سوكراتس - بارترا - جينتير

خط الوسط: باسلاك - كاسترو - جوريرو - شميلزر

خط الهجوم: بوليسيتش - أوباميانج - ديمبيلي