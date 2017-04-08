«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج

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فاز فريق فرايبورج على نظيره ماينز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الألماني.

سجل نيلز بيترسن هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فرايبورج لـ41 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد فريق ماينز عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي نفس الجولة فاز فريق هامبورج على نظيره هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد آيمتيش آرينا.

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سجل آرون هانت الهدف الأول لفريق هامبورج في الدقيقة 25، وتعادل لفريق هوفنهايم اندريج كراماريتش من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

واستطاع ارون هانت من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق هامبورج لـ33 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما يتجمد رصيد فريق هوفنهايم عند 51 نقطة في المركز الثالث.