بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية

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انتقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، الغارات الأمريكية على المطار السوري، مؤكدا هدف الادارة الامريكية هو جس نبض ردود الافعال العربية والدولية.

وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية قذفت المطار السوري بدعوة أنه المسئول عن قتل الأطفال في خان شيخون نتيحة الأسلحة الكيمائية دون التاكيد إذا كان الجيش السوري المسؤول أم الجيش الروسي أو الإسرائيلي.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أننا على أعتاب حرب عالمية تحدث على أرض عربية وضحايا أخوتنا السوريين بين قطبيين يريد كل منهما إثبات أنه الأجدر والأقوى تستفيد منها إسرائيل وتكون الفائز الأكبر في نهايتها أنه الأسلوب الأمريكي الجديد.