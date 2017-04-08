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عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3%

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عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3%

التحرير

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قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة متمسكة بحقها الدستورى بزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة لعام 2016_2017 لتمثل 3% من الناتج المحلى بما يعادل 74 مليار جنيه.

وأوضح القاضى، في بيان، أنه بالرغم من أن الموازنة التى ناقشها البرلمان حددت حصة الصحة من الموازنة العامة لعام 2016/2017 بـ74 مليار جنيه، ولكن الوزير أبلغهم أنه تسلم 47 مليار جنيه فقط من الموزانة، مشيرا إلى أن لجنة الصحة متمسكة بحقها فى الحصول على باقى مستحقات الوزارة وسوف يتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على المليارات الضائعة من موازنة الصحة.

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وتابع القاضى أنه على الرغم من أن مخصصات وزارة الصحة لم تتعدى الـ47 مليار جنيه لعام 2016/2017 إلا أن قيمة الأجور والمرتبات تجاوزت الـ28 مليار جنيه، متسائلا «فكيف يكون هناك إنجازات فى وزارة الصحة بعد أن ذهب أكثر من 60% من المخصصات فى الأجور والمرتبات ولم تحصل الصحة على كافة مستحقاتها من وزارة المالية ، على الرغم من تدهور قطاع الصحة واحتياجه لكل جنيه من اجل تطويره».

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التحرير

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