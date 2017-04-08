«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان

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حصل مجلس النواب على إجازة طويلة امتدت لأسبوعين منذ آخر مرة عقدت فيها الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي، وخلال تلك الفترة وقعت مجموعة من الأحداث والمشكلات بالمجتمع المصري جعلت النواب أنفسهم يتقدمون بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بخصوص هذه الأحداث.

التحرش والاعتداء على الأطفال

أول مشكلة لفتت انتباه النواب هي مواجهة التحرش، بعد واقعة فتاة الزقازيق، والثانية كانت الاعتداء جنسيا على طفلة عمرها عامين، ودعا بعض النواب والنائبات لسن تشريعات جديدة وقوية لمواجهة هذ المشكلة.

أزمة الدواء

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منذ عدة شهور وأزمة الدواء ممتدة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وشركات الأدوية ولجنة الصحة بمجلس النواب، بخصوص توفير الأدوية الناقصة، وإعادة تسعير الأدوية خاصة بعد زيادة سعرها نتيجة لتحرير سعر صرف العملة، وبعد مداولات كثيرة على مدار الأسابيع الماضية خفت الصوت شيئا فشيئا، ولم تعد الاجتماعات كما كانت.

ارتفاع أسعار أكياس الدم

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب ارتفاع أسعار أكياس الدم، منذ يومين، وأكياس الدم مرتبطة بملف الصحة الذي يعاني بسببه المواطنين، سواء في أزمة الدواء أو عدم الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي.