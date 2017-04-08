«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

​اعتبر السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيه القوات الأمريكية ضربات صاروخية على مطار عسكرى تابع للقوات السورية في محافظة حمص، "تطور خطير"، إذ أعادت المسألة السورية لنقطة البداية، مضيفا "أنهت الضربة العسكرية الوفاق الأمريكي - الروسي الذي كنا نأمل أن ينعكس إيجابا على المسألة السورية".

وأوضح العرابي، في تصريحات لـ«التحرير» سعت الولايات المتحدة إلى إيصال رسالة بأنها لن تنتظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأعلنت عن سياستها مبكرا بشأن مقاربتها لمشاكل المنطقة بأنها قد تكون استخدام القوة من على بعد.

شاهد أيضا

وشدد العرابي على أن "تهميش الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليس في صالخ قضايا المنطقة، والعمل العسكري الأمريكي كان رسالة ووصلت بالفعل لكن لن تساهم في الحل بل ستعقد الأمور".

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن "الاعتداء الكيماوي هو عمل إجرامي كان يستدعي ايفاد لجنة تقصي حقائق بسرعة لمحاسبة المسئول".