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«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة»

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«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» «دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة»

التحرير

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رأى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحي كدواني، إن توجيه القوات الأمريكية ضربات صاروخية على مطار عسكرى بسوريا، "خطوة متسرعة".

وقال كدواني، في تصريحات لـ«التحرير»، كان يجب على أمريكا انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها منظمة مكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية لمعرفة منفذ هذه الجريمة، خاصة وأن الواقعة تنفيها السورية ونظام بشار الأسد.

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وكانت مدينة خان شيخون تعرضت لهجوم جوي بالسلاح الكيميائي، يعتقد أنه من تنفيذ الحكومة السورية، وقع الهجوم في مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية بريف إدلب، مما أدى إلى وقوع 100 قتيل جلهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.

وتختلف الآراء حول مصدر الغازات السامة بعد وقوع القصف، حيث تقول المعارضة السورية أنه تم استخدام غاز السارين في القصف والأعراض التي يعاني منها المصابين ترجح ذلك، والتي تتمثل بخروج زبد أصفر من الفم وتشنج كامل، وقد نفت الحكومة السورية استخدام أي سلاح کيميائي معربة أنه ليس لديها أي نوع من الأسلحة الكيميائية منذ تسليم ترسانتها الكيميائية.

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التحرير

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