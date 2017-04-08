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«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا

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«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا «مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا

التحرير

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قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن الحل السياسي هو الأمثل والوحيد؛ للوصول لآليات قوية ودقيقة لحفظ حق الشعب السوري الأعزل في حياة كريمة وآمنة بعيدا عن القتل والتخريب، وذلك من خلال جلوس كافة الأطراف المتنازعة على مائدة مفاوضات واحدة، مؤكدا أن التدخل الخارجي في هذه الأزمة لن يزيدها إلا تعقيدا.

وأضاف أبو حتة، في بيانه، "ما حدث من الجانب الأمريكي بالأراضي السورية أمر غير مبرر ويتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية التي تحفظ للشعوب كرامتها وحقها في حياة آمنة وكريمة"، مطالبا مجلس الأمن بسرعة التحرك واتخاذ قرار فوري بوقف جميع العمليات العسكرية.

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وشدد عضو الهيئة العليا، على ضرورة مسارعة الخطى ودعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة كافة أزمات المنطقة والتوصل لحلول موضوعية لها، موضحا أن استمرار تصاعد عمليات القتل والدمار سيكون ذريعة لنشر المزيد من عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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التحرير

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