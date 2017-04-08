بحضور وكيل البرلمان.. الطلائع يقدمون نموذج محاكاة لمجلس النواب

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اختتم المؤتمر القومي الثالث عشر لبرلمان الطلائع فعالياته، اليوم السبت، بعقد جلسة برلمانية "نموذج محاكاة" بمجلس النواب برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبحضور المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.

وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن "نموذج المحاكاة" يدعم السياسة العامة للدولة القائمة على الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته، لا سيما مرحلتي الطلائع والشباب، ويساعد على تدريبهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلي والقومى بالطرق البرلمانية الديمقراطية بما يهدف لإعلاء قيم الحرية وثقافة قبول الرأي الآخر.

وأضاف الشريف، بحسب بيان، أن استضافة المجلس "لبرلمان الطلائع" تأتي في إطار حرص الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على دعم البرامج الناجحة التي ترعاها وزارة الشباب وأضاف الشريف أن هذا البرنامج أصبح له تقاليده البرلمانية التي ترتكز على التقاليد البرلمانية لمجلس النواب وتستلهم منها الأمر الذي يشجع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

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ووفقا للبيان، فقد بدأت وقائع الجلسة بطرح الطلائع المشاركين طلبات إحاطة ومناقشة واستجواب للقضايا البارزة على الساحة كقضية تسمم طلاب المدارس بسبب الوجبات المدرسية، وذلك على مستوى الجمهورية، وقضايا التحرش والاغتصاب، ونقص الخدمات الصحية والإهمال الطبي في مختلف مستشفيات الجمهورية، والهجرة غير الشرعية والخطاب الديني من منظوره الثقافي والإعلامي والديني.

وحسب البيان، فقد شهد ختام الجلسة إشادة السيد الشريف بالأداء الرائع لرئيس الجلسة ومقدمي طلبات الإحاطة من الطلائع المشاركين في نموذج المحاكاة، وكذلك الذين لعبوا دور الوزراء، مشيرا إلي أن المجلس يسعده أن يقدم كل الدعم لبرلمان الطلائع.

كما تقدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد الشريف وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس على استضافتهم لبرلمان الطلائع.