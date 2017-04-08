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بالصور.. «المحافظين» يحتفل بـ«يوم اليتيم» في ملتقى قرطام الثقافي

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بالصور.. «المحافظين» يحتفل بـ«يوم اليتيم» في ملتقى قرطام الثقافي بالصور.. «المحافظين» يحتفل بـ«يوم اليتيم» في ملتقى قرطام الثقافي

التحرير

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شارك حزب المحافظين عددًا من الأطفال الأيتام احتفالهم بـ"يوم اليتيم"، في مقر "ملتقى قرطام الثقافي"، اليوم السبت، حيث تم دعوة 200 طفل من كل الجمعيات لحضور الاحتفالية، في ظل مشاركة عدد من قيادات الحزب ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وشملت الاحتفالية عروضًا ترفيهية وغنائية للأطفال والعديد من الفقرات الأخرى، وتم تقديم الهدايا للأطفال الذين تناولوا وجبة الغداء مع قادة الحزب.

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وقال حزب المحافظين إن الحفل يأتي في إطار المساهمة المجتمعية وتخفيف العبء عن المواطنين، وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في "يوم اليتيم".

وفي نهاية الاحتفال قدم قادة الحزب كلمة شكر لمسئولي دور الأيتام، على الجهود التي يقومون بها في تربية وإعداد الأطفال، ليكونوا شباباً ونساءً قادرين على تحقيق الخير لوطنهم ومجتمعهم.

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التحرير

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