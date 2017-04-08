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وزير البيئة يبحث أزمة مكامير الفحم والزرائب في القليوبية

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وزير البيئة يبحث أزمة مكامير الفحم والزرائب في القليوبية وزير البيئة يبحث أزمة مكامير الفحم والزرائب في القليوبية

التحرير

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استقبل الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، لمناقشة مشكلة القمامة ومكامير الفحم ومخلفات الترع والمصارف ومنطقة الزرائب بالخصوص.

وعرض المحافظ على الوزير الإجراءات التي اتخذها في سبيل حل تلك المشكلات، والمقترحات للتعامل مع تلك التحديات بحيث يتم حلها في أسرع وقت ممكن.

واتفق عشماوي مع فهمي على توفير بعض المعدات والعربات ومراجعة كراسة الشروط لبعض شركات النظافة لعمل مصانع للمخلفات من خلال عمل منطقة تجميع.

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وبخصوص مكامير الفحم، اتفق الوزير والمحافظ على عمل اجتماع تنسيقي مع الوزارة والمحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوفيق الأوضاع مع أصحاب مكامير الفحم التي تريد التوافق بيئيا.

وعن تطهير الترع والمصارف، سيتم إشراك وزارة البيئة في رفع ناتج تطهير الترع والمصارف وسيتم عقد اجتماع ثلاثي بين المحافظة والبيئة والري، لحل تلك المشكلة لتكون القليوبية مثالا أوليا لتطبيق رفع الأثر البيئي للترع والمصارف.

وحول منطقة الزرائب بالخصوص، وعد وزير البيئة بوضع حلول لها بعد الاجتماع مع متعهدي القمامة فى منطقة الزرائب، وذلك في وقت أقصاه بداية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على البيئة وحل المشكلات من جذورها.

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التحرير

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